Economia Fiscalização do tamanho das bagagens de mão ficará mais rígida a partir desta quarta (10) Aeroporto de Goiânia terá período educativo até o dia 24; confira as dimensões máximas estabelecidas pelas companhias aéreas

A fiscalização do tamanho das bagagens de mão em voos nacionais e internacionais, partindo do Brasil, vai ficar mais rigorosa a partir desta quarta-feira (10). Até o dia 24, porém, as novas regras vão funcionar apenas em caráter educativo em 15 aeroportos do País, dentre eles o de Goiânia. Pelas determinações, as malas de bordo não poderão exceder 35 centímetros de lar...