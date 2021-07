Economia Fiscais e indústria preparam manifesto sobre reforma tributária O movimento, que já está sendo formalizado, busca costurar o apoio de forças como CNI, CCiF, Comsefaz, que reúne os secretários estaduais de Fazenda, Sindifisco Nacional, Febrafite e outros

A discussão sobre a reforma tributária, que ficou concentrada na Câmara e no Ministério da Economia, deve voltar a tomar corpo no Senado no início de agosto, depois do recesso parlamentar. Enquanto o governo ainda estuda um jeito de ajustar suas propostas para atender os pedidos recebidos nas últimas semanas, um grupo de entidades elabora um manifesto "em defesa...