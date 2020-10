Economia Finados: pesquisa do Procon Goiás mostra variação de até 300% no preço das flores Procon Goiás sugere a compra antecipada de flores e velas ou até mesmo antecipar a visita aos cemitérios, para evitar aglomerações na pandemia

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro (segunda-feira), a variação de preços das flores chegou a 300%, segundo pesquisa do Procon Goiás, realizada entre os dias 21 e 26 de outubro, em 11 floriculturas de Goiânia, com 21 itens analisados. Os preços devem se manter assim até o feriado, de acordo com os funcionários e proprietários dos e...