Economia Fim do auxílio e desemprego afetam consumo e produção Retomada da economia em 2021 vai depender de ações do governo e vacina, dizem especialistas

Dados sobre os principais setores da economia em novembro mostram que a dinâmica da pandemia do novo coronavírus segue interferindo na retomada, com alto risco de comprometer os primeiros meses deste ano. O comércio registrou queda pela primeira vez em seis meses (-0,1%). A indústria vem em processo de desaceleração e cresceu 1,2%, índice semelhante ao 1,1% de out...