Economia Fim da taxa de embarque internacional pode ficar para 2021, diz secretário A medida chegou a ser anunciada pelo ministro Tarcísio de Freitas, no fim de outubro, porém depende do orçamento para o ano que vem

O secretário-executivo do Ministério de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a extinção da taxa de embarque internacional segue no radar do governo, mas pode ficar para 2021 caso não seja prevista no orçamento de 2020. A medida chegou a ser anunciada pelo ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), no fim de outubro. Sampaio fez a declaração após s...