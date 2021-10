Economia Fila do Bolsa Família cresce 25% no Nordeste e governadores cobram gestão Bolsonaro Segundo os gestores, as inserções das famílias no programa não vêm acontecendo de forma proporcional

Os governadores dos estados do Nordeste cobram urgência do governo Bolsonaro em ações para a redução da fila de espera do Bolsa Família na região. Em um ofício enviado ao ministro João Roma (Cidadania), responsável pelo programa, os governadores afirmam que entre fevereiro e julho deste ano houve um aumento de 25% na fila dos nove estados, que representam 36% da...