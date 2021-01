Economia Fieg quer importar doses para imunizar trabalhadores

O setor privado se articula para tentar importar vacinas contra a Covid-19 para o Brasil. No Estado, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) trabalha para conseguir a compra com finalidade de imunizar trabalhadores do segmento, segundo informa o presidente da entidade, Sandro Mabel. Grandes empresas já abandonaram essa ideia de adquirir imunizantes do e...