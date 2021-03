Economia Fieg negocia compra de 300 mil doses de vacina contra Covid-19 para Goiás Empresários têm interesse em acelerar imunização, mas esperam também mudança em lei para terem direito a pelo menos 50% das vacinas

Isso segundo estimativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que encabeça as tratativas. Em nota para a imprensa, a entidade afirma que a negociação é feita com um fundo que adquiriu quase 100 milhões de doses produzidas na Europa. Desse total, 60 milhões ainda estão disponíveis à venda. Na segunda-feira (22), o profissional que representa a enti...