Economia Fieg estima impacto

Os resultados positivos da produção industrial de janeiro deste ano já são vistos com novos olhos diante do avanço do coronavírus. É o que diz análise divulgada ontem pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). Segundo a entidade, os impactos esperados para o Estado são queda nas exportações e nos preços das commodities, em especial docomplexo de carne,...