Economia Fiat Chrysler lidera movimento de venda direta pela fábrica Nos modelos da marca Jeep, por exemplo, 68% dos veículos foram comercializados por essa modalidade

O grupo FCA Fiat Chrysler foi o que mais vendeu automóveis e comerciais leves com nota fiscal diretamente da fábrica no primeiro trimestre. Dos 28,6 mil modelos vendidos pela Jeep, marca premium do grupo, 68% foram de forma direta. O Renegade, por exemplo, teve 4,3 mil unidades vendidas no varejo e 11,4 mil a clientes corporativos, segundo dados da Fenabrave. Na Fiat...