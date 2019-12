Economia Fiat Chrysler e Peugeot fecham fusão e criam 4ª maior montadora do mundo Empresa terá 400 mil funcionários e venda de 8,7 milhões de veículos por ano

O grupo ítalo-americano Fiat Chrysler e o francês PSA, controlador das marcas Peugeot e Citroën, assinaram um acordo vinculativo para avançar com a fusão entre as companhias. De acordo com a declaração conjunta feita nesta quarta-feira, 18, os grupos procederão à união de suas atividades para "criar o quarto maior fabricante de automóveis do mundo". O trio que lidera o...