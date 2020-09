Economia FHC faz mea-culpa e afirma que emenda da reeleição foi um erro Primeiro reeleito, ex-presidente defende acabar com instituto da reeleição para se propor uma forma mais ‘distritalizada’ de voto no País

Em artigo publicado ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um mea-culpa e disse ter sido um erro a instituição da reeleição no Brasil. FHC foi o primeiro presidente reeleito no país. “Devo reconhecer que historicamente foi um erro: se quatro anos são insuficientes e seis parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no quarto ano o eleitorado dê um voto de t...