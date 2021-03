Economia FGTS está entre os principais motivos de ações na Justiça do Trabalho O topo é ocupado pelo aviso prévio, em seguida ações trabalhistas

Problemas envolvendo o pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) estão entre os assuntos mais recorrentes nas ações apresentadas por trabalhadores na Justiça do Trabalho. No pódio dos motivos para processos contra empregadores, o topo é ocupado pelo aviso prévio, que apareceu em 394,3 mil casos. A multa de 40% do FGTS vem em seguida, com menção em 332...