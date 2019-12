Economia Festas de fim de ano deixam salões de beleza até 50% mais cheios O movimento cresce impulsionado pela chegada do recurso extra do 13º salário e pela vontade das pessoas de começarem o novo ano com visual diferente

Quem não se programou com antecedência, pode ter dificuldade para conseguir um marcar um horário em seu salão de beleza preferido nos próximos dias. É que as festas de fim de ano costumam elevar em até 50% o movimento nestes estabelecimentos, que também ficam mais cheios por causa da entrada do recurso extra do 13º salário e da vontade de começar o novo ano com um visu...