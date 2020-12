Economia Festa da firma vira confraternização virtual na pandemia Encontros atendem ao desejo de manter a tradição da celebração

"Vai ter festa, sim!" Foi assim que a Porto Seguro comunicou seus 13 mil funcionários de que, apesar do home office e da pandemia, haveria confraternização de fim de ano. Um tanto diferente, é verdade. Para começar, no lugar de Ivete Sangalo ao centro do palco montado no Expo Center Norte, como em 2019, Nando Reis e os Infernais se apresentaram na sexta-feira (11) n...