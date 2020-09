Economia Ferrovia Centro-Atlântica tem trechos 100% ociosos Com baixa movimentação de cargas, Goiás tem principal via férrea em operação subutilizada e com estimativa de uso inferior a 33% da capacidade instalada

O movimento do transporte de cargas tem sido inferior ao esperado na principal ferrovia em uso no Estado, a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). No território goiano, ela possui ociosidade e até ponto onde não passou trem este ano. O que contrasta com a busca por redução de custos do setor produtivo, que poderia ter mais opções para levar e trazer mercadorias do Porto de San...