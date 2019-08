Economia Fenabrave pede reforma tributária à Bolsonaro e diz que setor não quer incentivo "Não temos como suportar a maior carga tributária do mundo", disse Alarico Assumpção Jr

O presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção Jr, disse nesta terça-feira, 6, durante congresso do setor que o segmento precisa "com urgência" da reforma tributária. Segundo ele, as concessionárias não querem incentivos: "Mas merecemos um Brasil onde se planta trabalho e colhe crescimento", afirmou direta...