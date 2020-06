Economia Feirinhas em Goiânia também ficarão fechadas por 14 dias Nos períodos de suspensão, somente poderão ser realizadas as atividades essenciais, conforme estabelecido na legislação estadual

A Prefeitura de Goiânia publicou na tarde desta terça-feira (30) o novo decreto seguindo na íntegra as diretrizes divulgadas pelo Governo de Goiás, que determinou medidas de combate ao novo coronavírus. Com isso, as tradicionais feirinhas de rua na capital já não vão funcionar já nesta quarta-feira (1º). Nos períodos de suspensão, somente poderão ser realizadas as atividades essenciais, conforme estabelecido na legislação estadual. Em entrevista ao POP...