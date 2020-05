Economia Feiras livres de Rio Verde voltam a funcionar nesta semana Feirantes devem seguir normas para evitar propagação do novo coronavírus

A Prefeitura de Rio Verde informou nesta quarta-feira (6), a volta das feiras livres da cidade. O funcionamento é permitido, mas com uma série de normas para garantir a saúde de feirantes e clientes. A informação foi anunciada por Paulo Martins, Secretário de Agricultura, em vídeo divulgado na página oficial do município. As restrições foram estabelecidas pela P...