Economia Feiras impulsionam as vendas Considerada a capital do turismo de negócios, empresas do Estado apostam nos eventos em Goiânia para apresentar a clientes de todo o País novidades em produtos e serviços do mercado regional

As empresas goianas descobriram nas feiras de negócios uma boa oportunidade para facilitar e ampliar suas vendas. Goiânia, que já é conhecida como uma capital do turismo de negócios e eventos, todos os anos recebe um grande número destas feiras, que ajudam as empresas a divulgar e comercializar seus produtos. Indústrias goianas já participam de várias feiras no País ...