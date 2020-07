Economia Feiras especiais de Goiânia terão escala de revezamento entre bancas Feirantes precisarão seguir revezamento semanal entre barracas pares e ímpares; consumo de alimentos está liberado com regras

As feiras especiais de Goiânia devem voltar a funcionar a partir da próxima semana em regime de revezamento entre as bancas pares e ímpares, com o objetivo de garantir a distância de dois metros entre cada uma delas. As barracas de número 1, 3, 5, 7 e seguintes, conforme o número total de bancas da feira, devem executar seus trabalhos na primeira semana. As barracas dev...