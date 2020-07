Economia Feiras especiais de Goiânia terão corredor de circulação de três metros; veja lista de regras Protocolos para funcionamento de feiras na capital foram publicados pela Sedetec nesta sexta-feira (17)

As barracas das feiras especiais de Goiânia devem ser organizadas com dois metros de distância lateral e com corredor de circulação de, no mínimo, três metros. A regra foi publicada nesta sexta-feira (17) pela a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec). São consideradas feiras especiais aquelas em que são co...