Economia Feirantes querem novo acordo Sem poder trabalhar aos finais de semana, comerciantes lamentam baixo fluxo de clientes e sugerem alterações à Prefeitura de Goiânia para período de restrição de 14 dias

A mudança no dia da realização de feiras especiais em Goiânia deixou feirantes inseguros. Parte da Feira Hippie, por exemplo, ficou vazia ontem, no primeiro dia em que o funcionamento foi permitido. A proibição do trabalho aos finais de semana ocorrerá por 14 dias, segundo decreto municipal, devido à restrição para as atividades não essenciais.A liberação de dias diferentes, feit...