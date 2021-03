Economia Feirantes pedem solução para reduzir prejuízos e desperdícios

Sem as feiras livres, produtores têm relatado prejuízos e desperdícios no campo. Sobre isso, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Feirante (Sindifeirante-GO), Wellington Mendanha, diz que há busca por um entendimento junto ao poder público por uma solução. “Temos condição de fazer o trabalho com os procedimentos de segurança, em espaço aberto”, argumenta. El...