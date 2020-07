Economia Feirantes da Feira Hippie dizem que, se preciso, abrem mão do domingo, mas não da sexta-feira Em protesto, associação afirma que a feira não irá abrir neste fim de semana enquanto não houver um acordo

A manhã desta sexta-feira (24) foi marcada por uma manifestação dos feirantes da Feira Hippie, que estão protestando desde quinta-feira (23) contra a proibição de funcionamento às sextas-feiras. Ao POPULAR, integrante do grupo de 40 voluntários que têm ajudado os comerciantes durante a pandemia do novo coronavírus, Cícero Manuel disse que, se for necessário fechar um d...