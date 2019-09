Economia Feira no estacionamento do Grupo Jaime Câmara oferece imóveis com descontos e pagamento facilitado A 14ª Feira do Imóvel é oportunidade de compra para quem busca a casa própria

Os visitantes da 14ª Feira do Imóvel, que começou nesta sexta-feira e vai até domingo, no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, encontrarão imóveis com descontos reais e que podem ser adquiridos com zero de sinal, entrada parcelada em até 72 vezes e financiamento direto da Caixa, que pode ser aprovado na hora. São 20 empresas vendendo mais de 3 mil unidades, entre imóveis n...