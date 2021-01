A previsão de término das obras na Praça do Trabalhador, em Goiânia, é de até 90 dias, e com isso, a Feira Hippie deve retornar ao local logo em seguida. O prazo foi apresentado aos comerciantes pela Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (7). No encontro, foi levada ainda a solicitação para que todos os mais de 5,8 mil feirantes sejam regularizados e tenham o direito por um espaço no local.

"Tivemos uma conversa muito boa e estamos satisfeitos. Vamos chamar o Ministério Público de Goiás (MP-GO) para fazer um Termo de Ajuste de Conduta e organizar esse retorno", explicou o presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva.

O presidente também contou que está tentando mais uma melhoria para o local. "Estamos pleiteando uma cobertura para a Feira Hippie. Já temos até emenda destinada".

Atualmente a feira funciona sábado e domingo, mas Waldivino quer a volta da sexta-feira liberada para o comércio. "Esse é um pedido da associação. Perdemos quase 50% das nossas vendas e com o fim do auxílio emergencial, vai ficar pior ainda. Precisamos trabalhar", disse o presidente.

Ele garantiu também que os protocolos de segurança para a Covid-19 vão continuar no novo espaço. "Todos com máscaras e álcool em gel".

Trabalhos de revitalização começaram em 17 de junho de 2019

As obras para revitalização da Praça do Trabalhador começaram em 17 de junho de 2019 e têm orçamento de R$ 6,8 milhões. Os trabalhos deveriam ter sido entregues ainda em 2019, mas por conta das chuvas no fim do ano, foram adiadas. Depois de nova data foi marcada para junho de 2020, mas outra postergação solicitada pela empreiteira responsável pela construção levou a data para o mês de setembro.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) assumiu a gestão da obra, que era administrada pela Secretaria de Infraestrutura. Na época, a pasta informou, em nota, que, de acordo com o contrato celebrado, o término das obras deveria ocorrer até dezembro do ano passado. Ainda segundo a Seplanh, o dinheiro para conclusão está em caixa, mas que o que pode atrasar esta intervenção urbanística são trâmites burocráticos dentro da própria Prefeitura.

De acordo com o projeto divulgado pela Prefeitura de Goiânia à época do início das obras, a Praça do Trabalhador deve ter 83 vagas para motocicletas, 116 para bicicletas e 68 para ônibus ao redor da estrutura. Estas últimas servirão às caravanas de compras que frequentam a região da Rua 44 para compras no polo de moda e confecção.