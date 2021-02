Economia Feira Hippie aos domingos é reavaliada para tentar acordo Associação de feirantes ameaça não desmontar bancas no sábado caso a Prefeitura de Goiânia não autorize funcionamento em 3 dias

Representantes dos feirantes da Feira Hippie rejeitaram a proposta da Prefeitura de Goiânia de trocar o funcionamento aos domingos pela sexta-feira, alegando que o comércio no local está muito debilitado, por conta da reforma da Praça do Trabalhador, e que precisam dos três dias para terem um volume satisfatório de vendas. Ontem, eles se reuniram com o secretário de De...