Economia Feira gera R$ 470 milhões em pedidos de financiamentos Balanço parcial da 14ª Feira do Imóvel, realizada no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, anima o setor imobiliário, que fala em novos lançamentos

Se todos os financiamentos solicitados à Caixa na 14ª Feira do Imóvel, realizada no último fim de semana, em Goiânia, forem assinados, as empresas participantes terão realizado cerca de R$ 470 milhões em negócios. Isso significará a venda de 1.760 unidades apenas durante os três dias do evento. O balanço bem acima das expectativas surpreendeu e animou as empresas do m...