Economia Feira em Goiânia vai reunir mais de 70 marcas nesta quinta-feira

A feira de franquias Franchise4u realizará nesta quinta-feira(11) sua terceira edição do ano em Goiânia. Primeira feira de franquias com horário agendado do País, o evento vai reunir mais de 70 grandes marcas e conectar pessoas a negócios. As primeiras edições de 2019, que aconteceram em São Paulo e Fortaleza, já reuniram mais de 120 marcas de diversos setores do fran...