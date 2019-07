Economia Feira de turismo volta a ser anual

A Expo Turismo 2019, realizada ontem no Centro de Convenções, contou com mais de 2 mil visitantes. Foi a retomada, com sucesso, da feira de turismo, depois de um intervalo de dez anos em Goiás. O evento será anual, informa a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens em Goiás (Abav-GO), Eliene Meireles. Ela define a feira como ótima oportunidade para a re...