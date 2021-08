Economia Feira de empregos para estudantes em Goiás disponibiliza mais de 3 mil vagas a partir dessa quarta O evento é gratuito e conta com mais de 30 empresas participantes

Será realizada a partir das 19h desta quarta-feira (4) a I Feira de Emprego e Estágio para Universitários de Goiás, com mais de três mil vagas disponíveis. O evento, que é organizado pelo Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) e segue até esta quinta-feira (5), conta com mais de 30 empresas participantes. Para os interessados, as vagas são destinadas para divers...