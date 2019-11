Economia Feira abre 2 mil oportunidades de trabalho para jovens Evento oferecerá 500 vagas de aprendizagem e 1,5 mil para estágio, além de diversas orientações sobre profissões e empregabilidade

Os jovens são sempre os mais afetados pelo desemprego no País, ou seja, são os que registram as maiores taxas de desocupação. Uma das barreiras é a falta de experiência. Para facilitar o ingresso deste público no mercado de trabalho, começa amanhã, no Centro de Convenções de Goiânia, a quarta edição da Expo CIEE, uma feira que oferecerá 1,5 mil oportunidades de estágio e...