Economia Feirão Serasa Limpa Nome termina no dia 31 de março Iniciativa, que começou na última segunda-feira (9), é válida para todo o País e vai oferecer descontos de até 98% para quem participar do programa

Pessoas físicas e jurídicas que estiverem com dívidas em aberto têm até o dia 31 de março para regularizar sua situação no Feirão Serasa Limpa Nome. A iniciativa, que começou na última segunda-feira (9), é válida para todo o País e vai oferecer descontos de até 98% para quem participar do programa. Segundo informações da Serasa, o Brasil tem 63,3 milhões de inadim...