Economia Feirão online oferece mais de 1 mil imóveis em Goiás Até 1º de agosto, evento promovido pelo Fórum Goiano da Habitação vai ofertar mais de 60 empreendimentos e deve gerar em torno de 400 negócios

Começa neste sábado (25) e vai até o dia 1º de agosto a Feira de Imóveis Virtual 2020, reunindo mais de 60 empreendimentos com mais de 1 mil imóveis. A expectativa do Fórum Goiano da Habitação, organizador do evento, é que mais de 10 mil pessoas visitem a plataforma e sejam gerados em torno de 400 negócios. No endereço http://www.feiradeimoveisvirtual.com/, o consumidor ...