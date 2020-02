Economia Feirão de empregos com mais de 600 vagas é aberto em Goiânia Movimentação flui bem no local. O evento também conta com 840 vagas para o curso de qualificação profissional para eletricista

Foi aberto na manhã desta quinta-feira (13), o Feirão de Emprego Enel e Empresas Parceiras, que oferece mais de 600 oportunidades de trabalho para eletricistas. O evento acontece até sexta-feira (14), das 8h às 17h, no Sesi da Vila Canaã, em Goiânia. As vagas são para a capital e cidades do interior como Morrinhos, Rio Verde, Iporá, Anápolis, Formosa, Luziân...