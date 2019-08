Economia Feirão Classi vai ofertar 350 veículos a partir desta sexta-feira (9) Nova edição do evento, que ocorre no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, oferecerá taxas de juros menores e crédito na hora

A 6ª edição do Feirão Classi, que ocorre desta sexta-feira até domingo, no estacionamento do Grupo Jaime Câmara (GJC), promete repetir o grande sucesso em vendas das edições anteriores. Desta vez, serão expostos 350 veículos seminovos, que serão comercializados com preços e condições diferenciadas de pagamento, além da aprovação do crédito na hora. A expectativa é que c...