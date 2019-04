Economia Feirão Classi terá 370 veículos à venda no pátio do estacionamento do Grupo Jaime Câmara Evento traz diversidade de carros usados e seminovos em ofertas com taxas a partir de 0,91% ao mês

A quarta edição do Feirão do Classi ocorre nesta sexta-feira e neste sábado no pátio do estacionamento do Grupo Jaime Câmara das 8 às 19 horas. Ao todo, estarão expostos 370 carros de diversos modelos e preços, usados e seminovos, com taxas a partir de 0,91% ao mês e com a possibilidade de já sair com o veículo do evento. Isso porque entre os diferenciais está a avali...