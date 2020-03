A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) encaminhou ao governo estadual uma série de pedidos de auxílio aos empresários que irão fechar as portas devido ao decreto publicado ontem. Também existe recomendação para as empresas negociarem com sindicatos acordo coletivo para redução de carga horária e salários, de acordo com o tempo que as lojas permanecerem fechadas. A previsão é de 15 dias.

Entre as sugestões que a Fecomércio apresentou está a possibilidade de adiar e parcelar tributos que vencem nos próximos 120 dias. “Não queremos isenção de imposto, mas ajuda neste momento que afeta a todos”, afirma o presidente da instituição, Marcelo Baiocchi. A instituição também pedirá que o Procon seja mais flexível na cobrança de providências relacionadas a shows e eventos que foram cancelados em prevenção ao coronavírus. O presidente afirma que muitas pessoas que compraram entradas para atividades deste tipo têm procurado o órgão de defesa do consumidor.

Baiocchi disse também que não é possível estimar o prejuízo do fechamento do comércio nas próximas semanas. O presidente espera negociar com governantes a flexibilização de horários em determinados casos. “Dura é a lei, mas tem que ser cumprida. O que estamos reivindicando é o diálogo para que possamos medir a dose.”

A Federação dos Trabalhadores no Comércio nos Estados de Goiás e Tocantins publicou nota ontem criticando a proposta de diminuição da carga horária dos trabalhadores. O presidente da instituição, Eduardo Amorim, disse que “não se pode adotar atitudes extremistas que prejudicarão o trabalhador que é a ponta mais fraca em todo este processo desgastante”.