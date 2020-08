Economia Fecomércio lança plataforma para ajudar empresas na retomada Federação apresentou nesta terça-feira (25) conjunto de ações para fortalecimento de negócios e preparação de trabalhadores do setor de comércio, serviços e turismo

A Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) lançou nesta terça-feira (25) uma plataforma gratuita para ajudar empresas neste momento de pandemia de coronavírus, a retomada.go.senac.br. A iniciativa faz parte do Plano de Retomada de Sucesso – Superando Desafios. Projeto que possui conjunto de ações com objetivo de fortalecer negócios e preparar especialmente t...