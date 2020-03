O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, afirmou nesta terça-feira (17) que o comércio goiano fechará as portas conforme determinação do governo estadual, em medida preventiva à propagação do novo coronavírus. No entanto, a instituição apresentará uma série de sugestões de como o Estado e a Prefeitura de Goiânia poderiam auxiliar os empresários. Também existe recomendação para as empresas negociarem com sindicatos acordo coletivo para redução de carga horária e salários, de acordo com o tempo que as lojas permanecerem fechadas.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou ontem, em coletiva de imprensa, o fechamento do comércio no Estado. O decreto com a regulamentação da medida ainda não foi publicado, mas existe a expectativa que todas as lojas de rua e shoppings tenham que fechar as portas. Segundo Baiocchi, Caiado lhe disse por telefone que a venda de alimentos e medicamentos continua normal. “Não existe motivo para corrida aos supermercados e farmácias. Não vai faltar alimento”, disse Baiocchi.

Entre as sugestões que a Fecomércio pretende apresentar ao governo e à prefeitura está a possibilidade de adiar e parcelar tributos que vencem nos próximos 120 dias. “Não queremos isenção de imposto, mas ajuda neste momento que afeta a todos”. A instituição também pedirá que o Procon seja mais flexível na cobrança de providencias relacionadas a shows e eventos que foram cancelados em prevenção ao coronavírus. O presidente afirma que muitas pessoas que compraram entradas para atividades deste tipo têm procurado o órgão de defesa do consumidor.

Baiocchi disse também que não é possível estimar o prejuízo do fechamento do comércio nas próximas semanas. O presidente espera negociar com governantes a flexibilização de horários em determinados casos. “Dura é a lei, mas tem que ser cumprida. O que estamos reivindicando é o diálogo para que possamos medir a dose. Vamos sugerir um horário flexível, por exemplo, com lojas funcionando das 10 às 16 horas. Nos shoppings, proibir a entrada de menores de idade e pessoas com mais de 60 anos. Nosso objetivo é que o menor número possível de empresas feche as portas quando essa crise passar”.

O presidente destacou ainda que as medidas de auxílio são fundamentais para manter os postos de trabalho, já que o faturamento do comércio está ligado à venda diária, mas a despesa mensal é fixa. “Falei com o governador hoje pela manhã e ele me disse que a medida em relação ao comércio não é por tempo indeterminado. Caiado, como a maior liderança no Estado, está buscando tomar as decisões mais acertadas. Vamos manter diálogo”.

Representantes da Fecomércio têm reunião com Caiado nesta terça-feira e com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), nesta quarta-feira (18), quando as sugestões de auxílio aos empresários serão apresentadas.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) divulgou ontem um pacote de sugestões de medidas a serem tomadas para atender empresas goianas durante a crise provocada pelo coronavírus. Um dos pedidos é semelhante ao da Fecomércio, pela transferência automática para o dia 30 de julho dos impostos estaduais e municipais vencidos e não quitados, que têm data limite para pagamento em 30 de abril. A medida seria tomada apenas para setores que têm maior risco e a transferência ocorreria sem juros, multas ou penalidades. A Acieg também sugeriu a criação de linha de crédito especial para o setor de saúde privada, no caso de empresas que adotarem medidas em suporte à saúde pública no atendimento a pessoas com coronavírus.