Os shoppings e região de comércio movimentado como é o caso da Rua 44 são pontos de aglomeração de pessoas. Por isso, desde o início da quarentena em Goiás, há mais de um mês, estão proibidos para o público. Com a flexibilização ocorrida por decreto estadual no domingo, entidades vão negociar com municípios a liberação desses espaços.

No caso de Goiânia, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) e o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) encaminharam ao prefeito Iris Rezende (MDB) um ofício para pedir a abertura dos shoppings da capital, para além das entregas e drive thru.

Entre os argumentos, há defesa de que possuem muitos empregados, contribuem de forma significativa com impostos municipais (IPTU e ISS) e conseguiriam seguir restrições. Entre elas redução de horário e exigência de que os clientes usem máscara nos locais.

“Desde o início brigamos por isso, porque não traz tumulto. Se abrir igreja aos domingos traz mais gente do que um pequeno comerciante que recebe duas a três pessoas”, defende o presidente do Sindilojas-GO, Eduardo Gomes, sobre o impacto das lojas pequenas. Sobre os centros de compra, ele pontua que sem área de lazer, praça de alimentação, ele acredita que é possível controle para que os lojistas possam trabalhar para receber pessoas.

Há necessidade porque negócios como comércio de roupa e sapatos, para ele, exigem atendimento que vai além do possível em entregas e drive thru. Na quarta-feira, empresários esperam conseguir conversar com o prefeito da capital sobre o tema.

Outra negociação que ficou para depois do feriado é sobre o maior polo de moda do Estado. “Quando o governador resolve dividir com os prefeitos passa a ser interessante, porque é com o agente público que cuida da nossa cidade”, pontua o presidente da Associação Empresarial da Região da 44, Jairo Gomes. Para ele, haverá mais facilidade. Isso mesmo depois que a Prefeitura de Goiânia decidiu seguir na íntegra as determinações do decreto do governo estadual.

Para Jairo, as entregas funcionam pouco para o comércio da região. A intenção não é permitir as excursões, segundo ele, mas abrir para trabalhar localmente e com protocolos que permitam segurança para todos. Sobre a preocupação de empresários em ter de pagar aluguel e outros custos mesmo com baixo movimento, ele voltou a dizer que há parceria entre empreendedores donos de galerias e shoppings e os lojistas para “juntar as mãos”.

Por nota, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-GO) informou que também abre diálogo com prefeitos para solicitar a reabertura do comércio nos municípios, “nos casos em que a situação se mostrar adequada ”.

Adial e OCB

Houve apoio pela decisão do governo de Ronaldo Caiado (DEM) por parte da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial). Por nota, a entidade afirmou que “a retomada das atividades tem de ser feita de forma planejada, respaldada por dados concretos e com a responsabilidade compartilhada tanto pelo poder público quanto pelo setor produtivo”.

O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB-GO), Luís Pereira Alberto, também defendeu a flexibilização com cumprimento rigoroso dos protocolos, “pois só assim diminuiremos a velocidade de propagação da epidemia”, disse em nota.