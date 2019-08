Economia Febre entre crianças e adolescentes, TikTok é alvo de golpistas para divulgação de sites pornôs O relatório concluiu que um alguns golpes envolviam o roubo de vídeos em que mulheres aparecem dançando de biquíni ou fazendo exercícios físicos

Criminosos estão aproveitando o sucesso do aplicativo de vídeos e dublagens TikTok para aplicar golpes e divulgar sites com conteúdos pornográficos. As informações foram confirmadas nessa quarta-feira (14), por um documento da empresa de cibersegurança Tenable, que está fazendo monitoramentos desde março deste ano. Febre entre crianças e jovens, o aplicativo fo...