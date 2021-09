Economia Febraban questiona juros altos do Nubank e rebate pesquisa usada por entidade das fintechs A federação dos bancos aponta dados que indicam custos mais elevados que a média do mercado cobrados pelo Nubank

A competição entre bancos e fintechs para capturar clientes no mercado ganhou novos capítulos nos últimos dias. Associação representante das empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros digitais, a Zetta compartilhou em sua página no LinkedIn na última sexta-feira (17) estudo do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) sobre as taxas de jur...