Economia FCO tem limite de crédito elevado GoiásFomento anuncia que micro, pequenas e médias empresas podem solicitar até R$ 490 mil, sem necessidade de apresentar carta-consulta; ideia é desburocratizar o acesso

Na tentativa de facilitar e desburocratizar o acesso ao crédito por parte dos empreendedores goianos, neste momento de pandemia do novo coronavírus, o governo de Goiás, por meio da GoiásFomento, anunciou ontem um aumento do limite da linha de crédito FCO Empresarial para financiamento de investimentos. O valor máximo do empréstimo, que é voltado a microempresas e empresas d...