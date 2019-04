Economia Faturamento de cartórios cresceu R$ 1,5 bilhão em 2018 Em Goiás, são 494 cartórios com arrecadação de R$ 1,6 bilhão, o que representa uma média de R$ 3,2 milhões por unidade

Os cartórios brasileiros tiveram alta de R$ 1,5 bilhão no faturamento em 2018. O total recebido pela prestação de serviço notarial cresceu de R$ 14,8 bilhões em 2017 para R$ 16,3 bilhões no ano passado. De 2013 para cá, a evolução da receita anual dos cartórios foi de 46,7% – superando a inflação do período, que foi de 41,6%. Os dados estão disponíveis no Sistema ...