Economia Farmácias de bairro têm público cativo Região Metropolitana de Goiânia conta com 1.480 estabelecimentos independentes, que investem em atendimento personalizado para se destacar entre redes

Menor rotatividade de funcionários, relação pessoal com clientes e uso de tecnologia para agilizar atendimento são características encontradas em farmácias e drogarias de bairros. Na Região Metropolitana de Goiânia são 1.480 farmácias independentes, que em alguns casos são mantidas pelos mesmos proprietários ao longo de décadas. Presidente do Sindicato do Comércio Var...