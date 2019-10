Economia Famílias gastam mais com habitação, saúde e educação, revela IBGE Em uma década, brasileiro passou a comprar menos e pagar mais dívidas

As famílias brasileiras gastaram, em média, R$ 4.649,03 por mês em 2018, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As despesas de consumo representaram 81,0% desse valor, ou seja, o equivalente a R$ 3.764,51 mensais. Na última década, aumentaram os gastos com habitaç...