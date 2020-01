Economia Família diz que fraldas compradas na Amazon vieram sujas; empresa lamenta A compradora comentou que a sujeira parecia muito com restos de fezes

Uma família de Nova Jersey, nos Estados Unidos, comprou um pacote de fraldas na Amazon, mas acabou recebendo o material sujo, segundo reportagem da WPIX-TV publicada na sexta-feira, 10. Nassly Sales, mãe de duas crianças, conta que ficou chocada quando notou que as fraldas estavam com o que parecia ser conteúdo fecal. "Eu peguei as fraldas e elas estavam um ...