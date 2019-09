Economia Falta interesse por área técnica

Os cursos já estão à disposição da sociedade. Mas o diretor regional do Sesi, Paulo Vargas, admite que os jovens já não têm mais tanto interesse por carreiras de áreas técnicas. Segundo ele, isso é um equívoco, já que são ocupações com alta empregabilidade nos dias atuais. “Bons soldadores, mecânicos ou eletrotécnicos conseguem emprego com muita facilidade hoje em dia...